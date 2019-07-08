وقفة في غزة دعما للمعتقلين في السجون الإسرائيلية

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، الاثنين، في وقفة، تضامنا مع المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها لجنة "الأسرى"، التابعة لتجمع الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، أمام معبر بيت حانون (إيرز)، شمالي القطاع، لافتات كُتب على بعضها "الحرية لأسرانا"، و"كرامة أهالي الأسرى خط أحمر".

وقال القيادي بحركة "حماس"، مشير المصري، في كلمة نيابة عن اللجنة:" العدو الصهيوني يمارس ضد 6 آلاف أسير أبشع صنوف القمع والتعذيب، والحرمان من أبسط مقومات الحياة".

وتابع المصري:" تلك السياسات، وعلى رأسها الاعتقال الإداري (بدون تهمة)، دفعت الأسرى للدخول في معركة الإضراب المفتوح عن الطعام لانتزاع حقوقهم، ورفضا للسلوك الصهيوني ضدهم".

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والثلاثاء، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، إن عدد المعتقلين المضربين عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري، ارتفع الى 11 معتقلا.

وأضافت:" الأسرى المضربين يعانون من تفاقم في أوضاعهم الصحية وبدت عليهم علامات الهزل والضعف العام وصعوبة في الحركة والمشي واصفرار الوجه، كما يعانون من الدوخة وأوجاع بالرأس والمفاصل".

وأوضح المصري أن "قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات المقاومة الفلسطينية، والقضية الوطنية جامعة".

ووفق إحصائيات رسمية، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى نحو 5700 معتقل، منهم 45 امرأة، و230 طفلا، و500 معتقل إداري، و1800 مريض من ضمنهم 700 بحاجة لعلاج دائم ومتابعة طبية.

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