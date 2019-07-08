الجيش الاسرائيلي: إسقاط "طائرة مُسيّرة" أُطلقت من غزة

قال الجيش الاسرائيلي، الإثنين، إنه أسقط طائرة بدون طيار، أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
وقال الجيش في بيان أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365:" رصدت قوة عسكرية طائرة مُسيّرة، تسللت من قطاع غزة، حيث تم إسقاطها من قبل قوات الجيش وتم نقلها للفحص".
ولم يوضح الجيش الاسرائيلي كيف تم إسقاط الطائرة أو مكان إسقاطها.
وعادة ما يستخدم هذا النوع من الطائرات من أجل الرصد للتحركات الميدانية.
ولم تعلن أي جهة فلسطينية في غزة، مسؤوليتها عن إطلاق الطائرة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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