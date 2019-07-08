وزير_التعليم يوجه بترقية 4900 موظف وموظفة في المراتب الإدارية

صحيفة الخليج الالكترونية أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ توجيهاً بترقية 4900 موظفٍ وموظفةٍ، ويشمل التوجيه شاغلي المراتب العاشرة فما دون. وأكد الوزير اهتمام الوزارة وعنايتها بتحقيق الرضا الوظيفي لموظفي الكادر الإداري، بما يُسهم في تحفيزهم ويعزّز من دورهم في منظومة العمل التعليمي، وتهيئة الفرص لهم لتنمية مهاراتهم الوظيفية والإدارية. وكانت وزارة التعليم قد أصدرت قرار ترقية 988 موظفاً وموظفة من المرتبة السابعة إلى الثامنة، من أصل 4900 موظف وموظفة ستتم ترقيتهم من جميع المراتب، وستُعلَن أسماؤهم تباعاً خلال الأسابيع المقبلة، وستتيح الترقيات الفرصة لترقية الموظفين والموظفات على المراتب من السادسة فما دون.

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