أبشر يتم نقل جميع خدماتها إلى الموقع الجديد

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صحيفة الخليج الالكترونية
أتمت منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” نقل جميع خدماتها إلى الموقع الجديد (WWW.ABSHER.SA)، وذلك بدءاً من الجمعة 5 يوليو 2019.
وبذلك سيتعذر على جميع المستخدمين الاستفادة من خدمات أبشر من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، وسيتعين عليهم تسجيل الدخول في منصة أبشر (أفراد أو أعمال) لتنفيذ خدماتهم.
يذكر أن أبشر تعد المنصة الشاملة للخدمات الإلكترونية، وتخدم 12 مليون مستخدم، ما بين أفراد ومؤسسات، مواطنين ومقيمين.
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