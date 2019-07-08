صحيفة الخليج الالكترونية

كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أمس الأحد، عن إلزام محطات الوقود بتوفير الدفع الإلكتروني (مدى) ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وقال “البرنامج الوطني” عبر تويتر “بعد أسبوع من الآن.. يأتي قرار إلزام محطات الوقود بتوفير الدفع الإلكتروني (مدى)، ضمن مبادرة إلزام منافذ البيع بتوفير الدفع الإلكتروني، إحدى مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري”.