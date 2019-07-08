اليونان تبحث عن سكان برواتب شهرية لإحدى الجزر الساحرة

جدة - عمرو شويل أثينا - الخليج 365:

لطالما شكل العيش فوق جزيرة ساحرة حلما بالنسبة لعدد كبير من الناس في أرجاء متفرقة حول العالم، حيث لا تفارق صورة المياه الصافية والرمال الذهبية، فضلًا عن الابتعاد عن ضجيج المدن.

السلطات اليونانية جعلت من هذا الحلم حقيقة، حيث أعلنت عن حزمة من العروض التي يصعب مقاومتها من أجل العيش على إحدى جزرها.

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وزيادة على امتلاك قطعة أرض على جزيرة، يمكنك الحصول على امتيازات لا حصر لها، فقد أورد موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن جزيرة أنتيكيثيرا اليونانية ستدفع شهريًّا حوالي 500 يورو، من أجل إقناع الناس بالعيش فيها، مشيرًا إلى أن السطات اليونانية تأمل من خلال هذه الخطوة في رفع النقص الكبير في عدد السكان، الذي تُعاني منه الجزيرة.وقالت ديلي ميل، إن امتيازات العيش على جزيرة أنتيكيثيرا لن تتوقف عند هذا الحد، إذ ستمنح هذه الجزيرة اليونانية إلى سكانها الجدد قطعة أرض مجانية، وكذلك الكثير من الطعام المجاني، مشيرًا إلى أن المسؤولين على الجزيرة يفضلون قدوم عائلات لدى كل منها ثلاثة أطفال على الأقل.

من جهتها قالت صحيفة ميرور البريطانية أن الجزيرة في حاجة ماسة إلى سكان جدد، حيث لا يتجاوز عدد الناس هناك حاليًا حوالي 20 شخصا، موضحة أن الجزيرة الواقعة بين جزيرة كريت وكيثيرا تتمتع بعدة شواطئ جميلة جدًا بالإضافة إلى مواقع أثرية.

في الإطار ذاته، أشارت صحيفة ذا صن البريطانية أن الجزيرة التي تبعد حوالي 45 دقيقة بالطائرة عن العاصمة أثينا، تتوفر فيها الكهرباء والإنترنت، فيما لفتت إلى أن ما ينقص جزيرة أنتيكيثيرا هو قلة المتاجر وعدم تواجد بنك أو صراف آلي.

ونوهت الصحيفة، إلى أن الوظائف المتاحة لسكان الجزيرة الجدد ستكون بالأساس في قطاع البناء وصيد الأسماك. وأضاف أن الأولوية ستعطى لليونانيين من أجل السكن في الجزيرة، بيد أن المجال مفتوح أيضًا أمام باقي الجنسيات.