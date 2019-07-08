"وينغ" تطبيق جديد لتوصيل الطلبات بالطائرات دون طيار

أطلقت شركة "وينغ" لتوصيل الطلبات بطائرات دون طيار والتابعة لشركة "ألفابيت" الأمريكية تطبيقاً جديداً باسم "أوبن سكاي" لمساعدة مشغلي هذه الطائرات في تحديد أنسب الأماكن، والأوقات لتحليق الطائرات، وهبوطها.

وحلت الشركة التابعة لـ "غوغل" المملوكة لـ "ألفابيت" على موافقة السلطات الأسترالية لتقديم خدماتها في ضواحي العاصمة "كانبرا"، أين توصل طائرات "وينغ" الأطعمة، والقهوة، وأغذية الحيوانات الأليفة وغيرها إلى المنازل.

وأشار موقع "تك كرانش" للتكنولوجيا، إلى إطلاق التطبيق عبر "آب ستور" للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "آي.أو.إس" و"غوغل بلاي" للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد".

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ويستهدف التطبيق مستخدمي الطائرات دون طيار للترفيه ومشغلي هذه الطائرات للأغراض التجارية.

ويعتبر التطبيق "أوبن سكاي" أول تطبيق من تطبيقات الطرف الثالث يحصل على موافقة السلطات على استخدامه لهذا النظام الجديد.

وإلى جانب طرح "أوبن سكاي" في المتاجر الإلكترونية، يمكن تنزيل التطبيق عبر "وينغ" الإلكتروني.