سكان الكويت يشعرون بهزة أرضية بعد زلزال ضرب إيران

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© REUTERS / Tasnim News Agency
تأتي هذه الهزة الأرضية، تأثرا بالزلزال الذي ضرب غربي إيران، وبلغت قوته 5.7 على مقياس ريختر.
ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فقد ضرب أيضا زلزال على بعد 84 كيلومترا شرقي إيران بقوة 5.6 درجة.
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