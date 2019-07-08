الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة

وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر "تويتر"، صباح اليوم الاثنين: "قبل قليل رصدت قوة عسكرية طائرة مسيرة تسللت من قطاع غزة حيث تم إسقاطها من قبل قوات جيش الدفاع وتم نقلها للفحص".

يذكر أن إسرائيل تواجه خسائر فادحة من جراء إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة، والطائرات الورقية المشتعلة، ولم تتصد أية وسيلة دفاعية إسرائيلية لهذه الأسلحة الفلسطينية البدائية، وفيما يبدو أن إطلاق طائرة مسيرة من القطاع، هو حدث فلسطيني نادر، قبالة الداخل الإسرائيلي.