دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي سوني تعزز مجموعتها من منتجات الصوت الشخصية في الإمارات

حدّثت سوني مجموعتها من مكبّرات الصوت اللاسلكية EXTRA BASS™ في الإمارات مع إضافة مكبّرات الصوت المحمولة من طراز SRS-XB22 وSRS-XB32.

صوت صادح

أشعر بصوت جهير عميق مع مجموعة مكبرات الصوت EXTRA BASS™ الشهيرة من سوني. يضمّ طرازا XB22 وXB32 مشعات سلبية مزدوجة تعمل جنباً إلى جنب مع مكبرات صوت ستيريو كاملة المدى لتعزيز النغمات المنخفضة وإعطاء صوت قوي، على الرغم من حجمهما الصغير.

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بفضل وضع الصوت الحي LIVE SOUND المتاح الآن على طرازي XB22 و XB32، يمكنك الاستمتاع بتجربة موسيقية ثلاثية الأبعاد كما لو كنت موجوداً في حفل فعلي. يعمل وضع LIVE SOUND على توسيع منطقة خدمة الصوت عبر مكبرات صوت زاويّة وتكنولوجيا معالجة الإشارات الرقمية، مما يؤدي إلى إنتاج صوت ثلاثي الأبعاد يضعك في عمق الموسيقى كما لو كنت في مهرجان موسيقي فعلي. وتُعتبر هذه المجموعة مثالية لمحبي موسيقى الهيب هوب والرقص وموسيقى الراب مع الباس.

ارتقِ بحفلاتك إلى مستويات جديدة

بفضل التصميم سهل الحمل ومقياس التسارع المدمج، يتميّز طرازا XB22 وXB32 بخاصية Party Booster. فتتفاعل السماعات عند النقر عليها لإنشاء تأثيرات صوتية وضوئية مميزة. ويمكن أيضاً أن تخصّص حفلتك عن طريق التحكم الصوتي، وهي ميزة جديدة للتحكم في الحركة وضوء الحفلات التفاعلي. يمكنك بالتالي، وببساطة، أن تختار خاصية Party Lights في تطبيق Fiestable لتضيء هاتفك في الوقت المناسب للموسيقى لتحقيق أجواء حفلة موسيقية فعلية عبر هاتفك الذكي.

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حوّل أيّ مكان إلى حفلة مع الخطّ متعدّد الألوان المحسّن على جهاز XB32. بفضل الألوان المتعددة وتأثيرات الإضاءة القوية الوامضة، يمنح جهاز XB32 الحفلات أجواء السهر في النادي من خلال مزامنة الأضواء مع إيقاع الموسيقى التي تحبها. اجعل الحفلات أكثر ملاءمة لذوقك الخاص وخصص وظائف الحفلات هذه عبر تطبيق Fiestable. يأتي XB22 أيضاً مع خط إضاءة بلون واحد لحفلة أكثر حيوية.

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متينة وممتازة لمختلف الحفلات

تتمتّع مكبّرات الصوت بتصنيف IP67 مما يعني أنها مقاومة للماء والغبار مع نسيج قابل للغسل، مما يجعل مكبّرات الصوت هذه ممتازة لمختلف الحفلات. ذلك ويتميز طرازا XB32 وXB22 أيضاً بأنهما مقاومان للصدأ والصدمات، وبالتالي لا شيء قد يمنعك من الاستمتاع بموسيقاك إلى أقصى حد ممكن في أي مكان تختاره. ومع مجموعة جديدة من الألوان، يمكنك الاحتفال بأناقة أكبر.

مع عمر بطارية طويل يصل إلى 24 ساعة، وتصميم محمول ومدمج مع مقبض للحمل، يمكنك أن تنقل موسيقاك معك إلى أي مكان. ويمكن لطراز XB32 أيضاً أن يقوم بشحن هاتفك الذكي، فلا مبرّر على الإطلاق لإيقاف الحفلة.

يبلغ ثمن طراز SRS-XB22 399 درهماً إماراتياً، وSRS-XB32 599 درهماً إماراتياً، وهما متوافران في متاجر الإلكترونيات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتّحدة.

للحصول على مواصفات المنتجات، يُرجى زيارة:

SRS-XB22: https://www.sony.com/en-ae/electronics/wireless-speakers/srs-xb22

SRS-XB32: https://www.sony.com/en-ae/electronics/wireless-speakers/srs-xb32 المزيد:

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