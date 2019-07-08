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OPPO تقاضي Polaroid لانتهاكها براءة اختراع هاتف جديد بكاميرا دوارة لالتقاط السيلفي alqiyady 1 OPPO تقاضي Polaroid لانتهاكها براءة اختراع هاتف جديد بكاميرا دوارة لالتقاط السيلفي
شاهد أيضاً: OPPO تقاضي Polaroid لانتهاكها براءة اختراع هاتف جديد بكاميرا دوارة لالتقاط السيلفي © alqiyady OPPO تدعوكم للإبداع يصور مقطع الفيديو الخاص بالحملة وصول مجموعة رواد الفضاء إلى الكوكب الأحمر، واستكشافهم لإمكانيات الحياة على المريخ والبدء بوضع الأسس للأجيال القادمة للعيش خارج الأرض. ويوازي المقطع بين سعي OPPO لاستكشاف أحدث التقنيات، وروح الريادة التي تتحلى بها بلدان منطقة الشرق الأوسط في إطار سعيها لاستكشاف الفضاء وبناء المستعمرات المستقبلية. وفي هذا السياق، قال أندي شي، رئيس OPPO في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تتمحور فكرة الحملة حول تسليط الضوء على الطبيعة البشرية وحثها على السعي نحو استكشاف الآفاق الجديدة، واستخدام هواتف OPPO Reno الذكية الجديدة كقناة مثالية لرؤية ما يتجاوز آفاقنا. فالاستكشاف والقيادة من أبرز القيم الرئيسية التي تلتزم بها OPPO ونعبر عنها من خلال هذا الفيلم القصير الجديد والمدهش بهدف إلهام جيل الألفية لمواصلة استكشاف أنفسهم والسعي لاستكشاف ذلك القائد الملهم الكامن في داخلهم تماماً كما فعلت OPPO التي لم تكتف بكونها علامة رائدة في عالم الهواتف الذكية، بل أصبحت بمثابة أداة دافعة للقدرات الإبداعية اللامحدودة لملايين المستخدمين من كافة أنحاء العالم من مختلف التوجهات".
تسريب صور واقعية لهاتف Oppo R7 alqiyady 1 تسريب صور واقعية لهاتف Oppo R7
شاهد أيضاً: تسريب صور واقعية لهاتف Oppo R7 ويصور الفيلم القصير منهجية OPPO الثورية في تقنيات الهواتف الذكية باستخدام الأزياء المبتكرة ومجموعة من المناظر الفنية الفريدة. ويضم الفيلم أزياء مصممة خصيصاً مثل بدلات رواد الفضاء والأزياء الفاخرة التي تبرز في خلفيتها سفن الفضاء وكوكب المريخ. تجدر الإشارة إلى أن حملة "Lead the Species" التي أنتجتها وصورتها شركة التسويق والتصميم (And Us) في الأرجنتين، ستنطلق في دول مجلس التعاون الخليجي في يوليو 2019. المزيد:
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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
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