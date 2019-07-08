دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لهذا السبب حجبت الأردن لعبة PUBG ببجي

حجبت هيئة قطاع الاتصالات بالأردنببجي على مواطنيها؛ للأضرار الاجتماعية التي تسببها اللعبة على المستخدمين.

السعودية توضح سبب تواجد تمثال الحرية الأمريكي في جدة alqiyady 1 السعودية توضح سبب تواجد تمثال الحرية الأمريكي في جدة

شاهد أيضاً: السعودية توضح سبب تواجد تمثال الحرية الأمريكي في جدة ومن جانبه، قال رئيس هيئة قطاع الاتصالات في الأردن، غازي الجبور، إن قرارهم يأتي لكون العدائية والإدمان والانعزال، هي أضرار اجتماعية تتسبب بها اللعبة وفقا لدراسات عالمية أكدت ذلك.

فرقت أزواج وشردت أطفال!.. تعرف على ما قادت إليه لعبة ببجي مستخدميها alqiyady 1 فرقت أزواج وشردت أطفال!.. تعرف على ما قادت إليه لعبة ببجي مستخدميها

شاهد أيضاً: فرقت أزواج وشردت أطفال!.. تعرف على ما قادت إليه لعبة ببجي مستخدميها وكانت لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي قد قررت حظر لعبة PUBG ببجي في شهر أبريل الماضي؛ لما تشكله بعض الألعاب الإلكترونية من آثار سلبية على صحة وثقافة وأمن المجتمع العراقي.

الفنان أحمد السقا يواجه هذه المشكلة مع لعبة alqiyady 1 الفنان أحمد السقا يواجه هذه المشكلة مع لعبة

شاهد أيضاً: الفنان أحمد السقا يواجه هذه المشكلة مع لعبة "ببجي PUBG" يُذكر أن هناك أكثر من 360 مليون شخص حول العالم قد حمّل اللعبة التي صممتها أحد الشركات الكورية الجنوبية منذ إطلاقها ببجي عام 2017. المزيد:

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