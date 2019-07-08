دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع رصد هاتف Vivo V1921A بشاشة 6.39 إنش وبطارية 4420 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.

ظهر إصدار جديد من هواتف Vivo القادمة على منصة TENAA الصينية مؤخرًا، إذ كشفت القائمة عن أن الهاتف الذي يعرف برمز V1921A الآن، يحتوي على شاشة بحجم 6.38 إنش والتي تتضمن مستشعر لبصمة الأصبع مدمج في الشاشة، هذا بالإضافة إلى إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع بطارية مميزة بسعة 4420 mAh.

كشفت أحدث التسريبات التي جاءت عبر TENAA مؤخراً على خطط Vivo لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية قريباً، حيث يعرف هذا الإصدار برمز V1921A، حيث تحاكي مواصفات هذا الإصدار هاتف Vivo الذي أعتمد مؤخراً والذي جاء برمز V1913A/T، حيث يأتي كلا الهاتفين بنفس حجم الشاشة، مع تنقية إستشعار البصمة أسفل الشاشة.

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يذكر أن التوقعات تشير إلى أن هاتف V1921A سيكون جزءًا من مجموعة Y والتي سيتم إطلاقها في الصين قريبًا، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الإصدار القادم من هواتف Vivo المقرر أن تنطلق في وقت لاحق هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع رصد هاتف Vivo V1921A بشاشة 6.39 إنش وبطارية 4420 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.