شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 3 شباب فلسطينى من بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، ثلاثة شباب من بيت لحم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". Advertisements وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد خالد العمور (20 عاما)، وحسين محمد العمور (20 عاما) وكلاهما من بلدة تقوع جنوب شرق المدينة، علاوة على محمد عاطف عبيات (19 عاما) من مدينة بيت لحم، وهو نجل شهيد، وذلك عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

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