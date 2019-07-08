دبلوماسي: نتوقع نجاح السودان في تنفيذ الاتفاق السياسي بدعم إقليمي ودولي

قال سفير مصر الأسبق في الخرطوم صلاح حليمة، إن تشكيل السودان مجلس سيادي لمدة ثلاث سنوات، فضلاً عن تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة، هو خطوة على الطريق الصحيح وبداية لإعادة الاستقرار للسودان مجددا.

وأوضح السفير صلاح حليمة وفقاً لـ24، أن هناك عدداً من النقاط المتعلقة بالاتفاق، مثل إطلاق المعتقلين وإنشاء لجنة للتحقيق في الأحداث الأخيرة منذ عزل الرئيس عمر البشير، تبشر بالاتجاه لتصحيح الأوضاع في السودان والتقدم في إعادة الاستقرار السياسي في البلاد.

وأبدى مساعد وزير الخارجية الأسبق تخوفه من إجراءات تشكيل المجلس التشريعي وإعادة تقسيم النسب بين الحكومة وقوى الحرية والتغيير، فضلاً عن وضعية قوات الدعم السريع والعمل على دمجها داخل هيكل القوات المسلحة وأن لا تكون في نفس الوضع وقت الرئيس المعزول عمر البشير.

وشدد حليمة على أن المواقف الإقليمية والدولية تتجه لمساندة الاتفاق في السودان، وان الإمارات ومصر والسعودية لديهما مواقف إيجابية لدعم السودان سواء سياسياً ومادياً، ولا يجب أن تفهم انها لا تدعم طرفاً ضد آخر، مؤكداً أن موقف مصر كان واضحاً من خيارات الشعب السوداني للحفاظ على سلامة أراضيه، حيث بذلت مصر جهوداً ضمن رئاستها للاتحاد الأفريقي على المستوى الرئاسي والوزاري لمساعدة الشعب السوداني.

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