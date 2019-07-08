اخبار الخليج

وضع الاستعداد مطلوب مع هذه الأجهزة الإلكترونية

0 نشر
naser 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع وضع الاستعداد مطلوب مع هذه الأجهزة الإلكترونية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برلين- الخليج 365:

قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني إنه رغم أن بقاء الأجهزة الإلكترونية في وضع الاستعداد، يتسبب في زيادة استهلاك الطاقة، إلا أن بعض الأجهزة تحتاج إلى البقاء في هذا الوضع.

Advertisements

وأوضح الخبراء الألمان أنه يجب ترك أجهزة تلفزيونات “أوليد” في وضع الاستعداد، لأن تحديثها يكون عادة في الليل، لضمان بقاء البرمجيات على أحدث وضع.

كما أن الطابعات النافثة للحبر تحتاج إلى البقاء في وضع الاستعداد، لأنها تُنظف ذاتياً عند كل إعادة تشغيل، وهو أمر غير ضروري، ويهدر الحبر دون داع.

وأشارت الهيئة إلى أن الأجهزة الإلكترونية، التي تحتاج إلى البقاء في وضع الاستعداد، تشتمل على ملحوظة بذلك، ضمن تعليمات التشغيل، لذلك يستحن النظر إليها عند الشراء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وضع الاستعداد مطلوب مع هذه الأجهزة الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا