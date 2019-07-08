الان تتابع وضع الاستعداد مطلوب مع هذه الأجهزة الإلكترونية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل برلين- الخليج 365:
قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني إنه رغم أن بقاء الأجهزة الإلكترونية في وضع الاستعداد، يتسبب في زيادة استهلاك الطاقة، إلا أن بعض الأجهزة تحتاج إلى البقاء في هذا الوضع.
وأوضح الخبراء الألمان أنه يجب ترك أجهزة تلفزيونات “أوليد” في وضع الاستعداد، لأن تحديثها يكون عادة في الليل، لضمان بقاء البرمجيات على أحدث وضع.
كما أن الطابعات النافثة للحبر تحتاج إلى البقاء في وضع الاستعداد، لأنها تُنظف ذاتياً عند كل إعادة تشغيل، وهو أمر غير ضروري، ويهدر الحبر دون داع.
وأشارت الهيئة إلى أن الأجهزة الإلكترونية، التي تحتاج إلى البقاء في وضع الاستعداد، تشتمل على ملحوظة بذلك، ضمن تعليمات التشغيل، لذلك يستحن النظر إليها عند الشراء.
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