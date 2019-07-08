شكرا لقرائتكم السجن لـ 21 من "الإخوان" بتهم بينها "الإرهاب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 7 يوليو 2019 - اخر تحديث في 7 يوليو 2019 / 20:44

قضت محكمة جنايات سوهاج (جنوب مصر) بمعاقبة 16 متهماً من عناصر جماعة "الإخوان المسلمين"، المُصنفة إرهابية في مصر، بالسجن 15 سنة، وثلاثة بالسجن المؤبد 25 عاما، ومتهمين آخرين بالسجن 10 سنوات، لإدانتهم بـ"الإرهاب".



Advertisements

وتعود أحداث القضية إلى عام 2015 عندما وردت المعلومات إلى ضباط الأمن الوطني في سوهاج، عن وجود متهمين فى إحدى مغارات الجبل الغربي في سوهاج، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، تم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية في سوهاج، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

من جهة أخرى، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المحكومين في قضية أحداث العنف التي وقعت في ميدان الشهداء في حلوان، في القاهرة، وقررت إعادة محاكمة المتهمين.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت في إبريل من العام 2016 بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 7 متهمين منهم عضو برلمان سابق، والسجن 15 عاماً لـ 9 متهمين غيابياً، وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التي وقعت في ميدان الشهداء بحلوان عقب فض اعتصام "رابعة العدوية"، في آب (أغسطس) من العام 2013.

ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات من بينها، استعراض القوة، والتلويح بالعنف وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات وتكدير السلم العام، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.