شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعلن مقتل 14 مسلحا من قوات حكومة الوفاق جنوب طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المنذر الخرطوش، مسؤول المركز الإعلامى للواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة للجيش الوطنى الليبى، أن الوحدات العسكرية تصدت لهجوم قوات حكومة الوفاق فى منطقة الإحياء البرية لأكثر من 6 ساعات متواصلة منذ فجر أمس الأحد.

وقال الخرطوش، فى تصريحات خاص لـ"سبوتنيك"، إن الوحدات العسكرية القتالية التابعة للواء 73 مشاة، تصدت لهجوم المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، صباح أمس الأحد، فى منطقة الأحياء البرية جنوب طرابلس واستمرت المواجهات لأكثر من 6 ساعات".

وأضاف الخرطوش، فى معركة الأحياء البرية كان هناك العديد من القتلى فى صفوف المليشيات المسلحة فى طرابلس، مؤكداً أن عدد قتلاهم تتجاوز 14 شخصاً قد تم أسر واحد منهم اسمه الهادى سالم سعيد لعجيلى مواليد 1986 من سكان منطقة الدريبى بطرابلس ويتبع مجموعة عبدالحميد المضغوط.

وأوضح الخرطوش، أن المليشيات المسلحة الإرهابية قامت بالهجوم على نقاط عدة فى ظل القوات المسلحة بالأيام الماضية ولم تنجح فى بسيط سيطرتها على نقطة واحدة، وستشهد الساعات القادمة تغيير كبير فى مجريات الحرب بالمناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس".

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وأكد الخرطوش على أن "الوضع ممتاز جدا فى منطقة الأحياء البرية وهى مؤمنة بالكامل فى ظل وحدات اللواء 73 مشاة الذى يعلن الجاهزية الكاملة والاستعداد لتلقى الأوامر للتحرك المباشر فى المهام المنصوص عليها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة".

وتحركت كتائب عسكرية كبيرة تابعة للجيش الوطنى الليبى لأول مرة للمشاركة فى عملية طوفان الكرامة فى غرب ليبيا.

وكان الجيش الوطنى الليبى، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن فى الرابع من أبريل الماضى، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التى وصفها بـ "الإرهابية" فى العاصمة طرابلس، التى تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذى أعلن ما أسماها "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ "الانقلاب على الاتفاق السياسى لعام 2015.