رقاقة حاسب جديدة قد تسرع الاكتشافات العلمية ألف مرة

طورت شركة Blueshift Memory البريطانية الناشئة في مجال الحوسبة نوعًا جديدًا من رقاقات الحاسب القادرة على جعل عمليات البيانات أسرع بمقدار ألف مرة.
وبحسب مبدعي الرقاقة، فإن ذلك يساعد في تسريع الاكتشافات العلمية بشكل كبير مع تحسين الازدحام المروري بشكل ملحوظ.
وقد يكون للرقاقة آثار كبيرة على أبحاث الحمض النووي، وتصميم الذكاء الاصطناعي في المركبات الذاتية التحكم التي تحتاج إلى معالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة لاتخاذ القرارات.
كما يمكنها أن تؤدي إلى اكتشافات جديدة للعقاقير الدوائية، وحل مشكلات، مثل الازدحام المروري؛ والتلوث في المدن، من خلال تحسين بنية المدن التحتية وتخطيطها، مع تحسين البحوث في مجال تغير المناخ.
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