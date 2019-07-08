توقعات بتدفق السياح الألمان إلى مصر بعد رفع الحظر عن طابا

توقع الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء أن تشهد مصر تدفقا قياسيا من السياح الألمان إلى مصر بعد أن قررت برلين مؤخرا رفع حظر السفر إلى منتجع طابا في سيناء.
وقال عاطف: "رغم وجود الحظر ظلت أعداد السياح الألمان الوافدين إلى مصر في تزايد مستمر فسجلت 1.2 مليون سائح في 2017، ثم 1.7 مليون في 2018.. أتوقع أن يشهد 2019 تدفقا قياسيا".
وأوضح أن السياح الألمان يقبلون بشدة على قضاء إجازاتهم في المدن السياحية المطلة على البحر الأحمر كالغردقة ومرسى علم، وسيكون إتاحة السفر إلى طابا عاملا إضافيا للجذب.
وتابع: "العودة لطابا تعني انتعاش السياحة أيضا في المدن القريبة منها مثل نويبع ودهب وسانت كاترين".
وأشار إلى أن العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر وألمانيا كان لها دور كبير في رفع الحظر المفروض على السياح الألمان في طابا وتنشيط الحركة السياحية.
وأضاف أن عودة السياحة الألمانية لطابا دليل قوي على حالة الأمن والاستقرار في منطقة سيناء.
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