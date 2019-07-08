عصا "تيتانيك" المضيئة بـ500 ألف دولار.. ونزاع حول مليكتها

أثار عرض عصا مشي لأرملة نجت من كارثة غرق التيتانيك في مزاد بجيرنسي نزاعا عائليا لعائلة الأرملة الثرية.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، تعرض عصا إيلا وايت، التي تضيء في الظلام، في مدرسة ترميم اليخوت الدولية في نيوبورت، رود آيلاند، ويمكن أن تصل قيمتها إلى 500 ألف دولار في مزاد "a century at the sea" الذي يعقد يومي 19 و20 يوليو/تموز الجاري.

ويتم تقديم العصا للمزاد من قبل مالكها الحالي، براد ويليامز، 59 عاما، من مدينة ميلفورد في ولاية كونيتيكت، والذي أصر على أنه ورثها، إذ يقول: "إنه تاريخ عائلي، لذا أشعر بالخوف من الانفصال عنه، لكن عليّ أيضا أن أدفع مقابل الجامعة".

وبعد انتشار خبر عرض العصا للبيع، قال جون هوفينج، 61 عاما، من مانهاتن الأمريكية, وهو حفيد من عائلة وايت، ويدعي مع شقيقه ملكيتهما للعصا: "العصا اختفت في أوائل السبعينيات، وتساءلنا عما حدث لها".

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ولا يتفق طرفا النزاع إلا على أن أثر القطعة الأثرية انتهى بحوزة شخص آخر من العائلة، وأكد هوفينج أن "إيلا" أعطت العصا لابنها الوحيد، هاري دوراند، والد الأخوين".

وقال: "والدي كان فخوراً للغاية بالعصا وكان يظهر ذلك للضيوف عندما كنا أطفالا حين كان يتحدث عن إيلا وايت، إنها إرث عائلي، وإذا كان سيباع، فهناك 10 أو 11 من أبناء العمومة والأخوة وهم من نسل إيلا وايت يجب تقسيمها بيننا جميعا".

بينما يؤكد وليامز بدوره أن العصا أعطيت لوالدته، ميلدريد هولمز، التي هي ابنة خالة إيلا وايت، وليس لأي شخص آخر".

وتقول الروايات المعاصرة إن الأرملة وايت استخدمت العصا في زورق النجاة لجذب قوارب الإنقاذ في المحيط الأطلسي المظلم.