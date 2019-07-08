"هواوي P30 Pro" يفوز بجائزتين كأفضل هاتف في 2019

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك عن فوز Huawei P30 Pro بجائزة الرابطة الأوروبية لتقييم ومراجعة الأجهزة الإلكترونية ‘European Hardware Association’ وجائزة MWC Shanghai لأفضل هاتف ذكي في عام 2019.

قام أكثر من 100 صحفي متخصص من مختلف وسائل الإعلام الأوروبية بتقييم وترشيح ثم التصويت لهاتف هواوي P30 Pro كأفضل الهواتف الذكية التي تم إطلاقها في عام 2019 ليحصد جائزة EHA المرموقة. بينما استطاع هواوي P30 Pro أن يقتنص لقب أفضل هاتف ذكي لعام 2019 من بين كافة الهواتف الرائدة المتاحة حاليًا بالأسواق أو التي تم إطلاقها منذ وقت قريب لينال جائزة Asia Mobile Awards خلال فعاليات قمة MWC 2019 في مدينة شنغهاي.

تعد هذه هي السنة الثانية التي يفوز فيها هاتف من سلسلة P الشهيرة بجائزة الرابطة الأوروبية لتقييم ومراجعة الأجهزة الإلكترونية ‘European Hardware Association’ حيث فاز العام الماضي هواوي، P20 Pro ثم أتي هواوي P30 Pro ليستكمل مسيرة نجاح هواتف هواوي الرائدة في الأسواق العالمية.

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صرحت الرابطة على فوز هواوي P30 Pro بالجائزة، " نشعر بالحماس تجاه هواوي لأنها استطاعت الحفاظ على جائزة الرابطة الأوروبية لتقييم ومراجعة الأجهزة الإلكترونية ‘European Hardware Association’ لأفضل هاتف ذكي للعام الثاني. هواوي P30 Pro يستحق هذه الجائزة بجدارة، حيث أن هذا الهاتف استطاع فعليًا أن يغير قواعد ومفهوم الهواتف الرائدة في العالم."

سجل هواوي P30 Pro نتيجة قياسية غير مسبوقة في اختبار DxOMark بلغت 112 بالاعتماد على كاميرته الرباعية الجديدة من لايكا، والتي تشمل كاميرا رئيسة بدقة 40 ميجابكسل تتضمن مستشعر SuperSpectrum، وكاميرا واسعة زاوية التصوير جدًا بدقة 20 ميجابكسل، وكاميرا للصور البعيدة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا «ToF» من هواوي. ويضاف إلى كل ذلك كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي الرائعة بمستوى جديد تمامًا.

وعلى جانب آخر، تقدم قدرة التقريب القوية SuperZoom للكاميرا الجديدة في هذا الجهاز النحيف الأنيق، إمكانية التكبير بدقة عالية تصل إلى 5 مرات من التكبير البصري، 10 مرات من التكبير الهجين، و50 مرة من التكبير الرقمي، وتحقق الكاميرا ذلك من خلال تصميم Periscope حيث يعمل المنشور الموجود في العدسة المقربة بثني الضوء بزاوية مناسبة لزيادة البعد البؤري مع المحافظة على ارتفاع الكاميرا قليلًا فلا يؤثر على تصميم الجهاز.