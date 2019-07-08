شكرا لقرائتكم خبر عن تدوير 100% من نفايات الشارقة بنهاية 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سالم بن محمد العويس، رئيس مجلس إدارة شركة «بيئة» في حوار مع ”الخليج 365” إنه سيتم تدوير النفايات بالشارقة بنسبة 100% بداية العام 2021، مشيراً إلى أن نسبة تدوير النفايات وصلت إلى 76% في الوقت الحالي، وهو رقم قياسي يعد الأعلى من نوعه في الشرق الأوسط، وسيتم تدوير ال24% المتبقية وتحويلها إلى طاقة بالشراكة مع «مصدر» لتوفر طاقة كهربائية ل 20 ألف بيت سكني.

وقال سالم العويس في الحوار، إن «بيئة» لديها أكثر من 8 مصانع تعمل في الدولة بعدد موظفين وعمال يزيد على 7000 شخص، لتصبح من الشركات الرائدة في مجال الاستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وذلك من خلال حماية البيئة والحفاظ على الموارد.

وأضاف أن «بيئة»، حققت نجاحات كبيرة تمكنت من المضي قدماً في إحداث نقلة نوعية على مستوى الجودة، وذلك من خلال تعزيز الوعي باستراتيجيتها، وإطلاق مواقع جديدة لأجهزة تشجيع التدوير ونقاط إعادة التدوير، بالإضافة إلى تطوير أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في الإمارات بالشراكة مع شركة «مصدر».

تحويل النفايات إلى طاقة

وحول مشروع «شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة» الذي أطلقته «بيئة» بالشراكة مع «مصدر»،قال انه قمة الإنجاز التكنولوجي الذي يتخطى هدف «تحويل النفايات بعيداً عن المكبات بنسبة 100%»، فقد تعاونت الشركتان لتطوير أول محطة لتحويل النفايات غير القابلة لإعادة التدوير إلى طاقة في دولة الإمارات، وهي المنشأة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولا تسهم هذه المنشأة في تحقيق معدل «تحويل النفايات بعيداً عن المكبات بنسبة 100%» فحسب، وإنما تقوم بتوفير مصدر مستدام للطاقة يزود المنطقة التي تخدمها بها. حيث يتم التعامل مع الانبعاثات الناتجة عن المحطة بعناية عن طريق سلسلة معقدة من العمليات التي تحول غالبية المواد إلى غازات محايدة بيئياً، ما يؤدي إلى التخلّص من حوالي 450 ألف طن من الكربون سنوياً، علماً بأن المرفق الجديد في الشارقة سيعالج أكثر من 300 ألف طن من النفايات الصلبة سنوياً مع قدرة إنتاجية تبلغ 30 ميجاواط، وهو الأمر الذي سيمهد الطريق لدعم تعزيز البيئة والاقتصاد في الدولة، والذي سيمثل في نواح عديدة منها جوهر انتقال شركة «بيئة» إلى المكانة الريادية التي تستحقها في مجال عملها.

استعادة المواد

وأضاف انه بعد تطوير«مرفق استعادة المواد»التابع لشركة «بيئة» بشكل كامل في الربع الثاني من عام 2017، أصبح ثالث أكبر مرفق من نوعه في العالم، إذ يعد منشأة متكاملة بحد ذاتها تعمل على فرز وفصل المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة، وذلك من خلال عمليات يدوية وآلية معقدة تشمل أجهزة توليد مجالات مغناطيسية، أجهزة التعرف إلى المواد بتقنية التحليل الطيفي وأجهزة فصل المواد ميكانيكياً بحسب أحجامها، أوزانها وخواصها الفيزيائية. يمكن لمرفق استعادة المواد معالجة 600000 طن من النفايات سنوياً، وفرز المواد البلاستيكية، والمعادن، والألياف، وكلها مواد يمكن معالجتها بأمان وإعادة استخدامها مجدداً لخدمة الاقتصاد والنظام البيئي المحلي.

مخلّفات البناء والهدم

وحول مرفق تدوير مخلفات البناء والهدم التابع لشركة «بيئة» الذي أنشئ في عام 2009، قال سالم العويس أنه يعتبر واحداً من أكثر المرافق نشاطاً في المنطقة، والذي تم اعتماد منتجاته من قبل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومن قبل نظام إدارة الجودة العالمية. ويقوم المرفق بمعالجة وإعادة تدوير نفايات الهدم والبناء يومياً، لإنتاج مواد أولية تدخل في أعمال البناء ورصف الطرق. ويمكن لهذا المرفق معالجة ما يصل إلى 500000 طن من النفايات سنوياً، ما أدى إلى الوصول إلى معيار مرجعي ذي أهمية لتحقيق هدف «تحويل النفايات بعيداً عن المكبات بنسبة 100%» وذلك بالاحتفال بعام كامل بدون نفايات هدم وبناء تدفن في المكب.

إعادة تدوير الإطارات

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واشار ألأى أن إعادة تدوير المطاط، الذي يعد واحداً من أكثر المواد تنوعاً، فتح لشركة «بيئة» آفاق نمو واسعة لتطوير منتجات مفيدة من الإطارات التي تعالجها كل عام والتي يصل عددها إلى مليون إطار، وذلك من خلال نظام فريد ووحيد من نوعه في الشرق الأوسط. حيث يعاد تدوير المنتجات المطاطية لإعادة استخدامها وتحويلها إلى مواد مفيدة أخرى، إذ يتم تحويل الإطارات إلى فُتات مطاطي يُستخدم كأرضيات في مناطق الملاعب الرياضية، على سبيل المثال، وذلك بعد أن تخضع هذه المواد إلى اختبارات صارمة تجريها جهات حكومية، تماشياً مع استراتيجية شركة «بيئة» بتحقيق الاستدامة دون أي مساس بمستوى الجودة.

الصرف الصناعي

واكد سالم العويس أن شركة «بيئة»، تعمل من خلال محطة معالجة مياه الصرف الصناعية على مستويات متعددة، فقد تم تصميم مرفق لمعالجة النفايات السائلة الصناعية ليقوم بتحويلها إلى مياه نظيفة تستخدم بعمليات الري بعد مرورها بعمليات معالجة فيزيائية، كيميائية، بيولوجية وفلترة نهائية تتم مراقبتها بأنظمة تحكم آلية حسب أعلى المعايير.

إعادة تدوير السيارات والمعادن

وتعد المعادن سلعة ثمينة بلا شك، وفي المقابل نجد أن الآلاف من المركبات التي تتحول إلى ركام دون قيمة لا يمكن الاستفادة منه اقتصادياً. مشيراً إلى أن مرفق تقطيع وإعادة تدوير المركبات والمعادن في شركة «بيئة» يعمل على معالجة مركبة واحدة كل 60 ثانية، ويستخدم المرفق واحدة من أقوى آلات تقطيع هياكل المركبات في العالم، إذ يعمل على تقطيع هياكل المركبات القديمة ومن ثم فرز العناصر المعدنية والزجاجية والبلاستيكية من أجل إعادة التدوير. ويمكن أن تُستخدم الخردة المقطعة ذات الكثافة العالية والتي تتم معالجتها مرة أخرى كسلع معاد تدويرها لإنتاج معادن تدخل في تصنيع مركبات جديدة. ويعد الألمنيوم والحديد المعدنين الرئيسيين اللذين يتم استخراجهما من كل مركبة بعد تقطيعها.

نموذج عمل مستدام

تعتمد شركة «بيئة» منهجاً يقوم على محورين أساسيين عند قيامها بتوسيع خدماتها وتقنياتها في الشرق الأوسط. يتمثل المحور الأول في السعي إلى إحداث تغيير حقيقي ودائم من شأنه أن يفيد البيئة ويضمن جودة حياة الأفراد في منطقة محددة، فيما يكمن المحور الثاني في إيجاد مناخ اقتصادي مواكب لتلك التغييرات، ومن خلال نهج شامل للإدارة البيئية، أوجدت شركة «بيئة»مشروعاً لمستقبل مستدام بيئياً واقتصادياً في دولة الإمارات.

وقال العويس إن شركة «تنظيف» التي تعمل تحت مظلة «بيئة» مسؤولة عن جمع النفايات وتنظيف المدن والشوارع تعمل في إمارات الدولة كدبي وأبوظبي، حيث ظلت تمثل أحد الكيانات الرئيسية التي قدمت خدمات مهمة لسكان إمارة الشارقة والمناطق المحيطة بها، وذلك على مستوى تلبية احتياجاتهم، وتطوير علاقات مثمرة مع عدد كبير من الشركات لتعزيز هذه الخدمات.

وأضاف العويس «نحن متحمسون لإمكانية تطوير مزيد من شراكات العمل في أبوظبي، كما أننا فخورون بأسبوع دبي للتصميم، حيث تولى فريقنا الحدث بأكمله وكانت الكثير من الأعمال الفنية المعروضة خلال الحدث مصنّعة من المواد المعاد تدويرها من قبل شركة «بيئة»، وأصبحنا على أتم الاستعداد لإطلاق المزيد من المشاريع الجديدة في جميع أنحاء دولة الإمارات، حيث نعتزم تنفيذ واستخدام تكنولوجيا أكثر تقدماً لتحسين نوعية الحياة لجميع أفراد المجتمع».

نشاط متسارع لـ«تدوير»

يمثل السعي وراء بناء دورة بيئية واعية تدرك من خلالها المؤسسات والشركات والبلديات أن النفايات هي أكثر بكثير من كونها كذلك، قمة جهودنا الريادية. وقد شهد العام 2018 نشاطاً أوسع لشركة «تدوير»، حققت خلالها أكبر إنجازاتها على مستوى إعادة تصنيع المطاط وتحويله إلى منتجات جديدة من الدرجة الممتازة، وإعادة تدوير الأثاث بنسبة إنتاج 100%، وتطوير مواد متجددة للاستخدام اليومي.

وأوضح سالم بن محمد العويس، رئيس مجلس إدارة «بيئة» أن الشركة تتطلع لتحسين أنظمتها إلى أبعد من ذلك وإنشاء نظام دوري شامل ومتكامل، حيث سيمثل مصنع تحويل النفايات إلى طاقة بداية تحقيق هذا الهدف، حيث تقوم الشركة بكافة جهودها بالتركيز على إحداث تغيير حقيقي بشكل متميّز.

وأعلنت «بيئة»، عن التعاون مع هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع البوابة الحديثة لتصاريح النفايات بنجاح، الأول من نوعه في الشارقة، حيث يعد مشروع البوابة ذات التقنية المتقدمة جزءاً من مجموعة من 15 خدمة تعتزم «بيئة» توفيرها لهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، بما يؤكد تميّز الشركة كمزود لحلول بيئية للمناطق الحرة.

وعكفت ذراع الخدمات والاستشارات البيئية لشركة «بيئة» وبالتعاون مع «إيفوتك»، المزود الرائد للحلول الرقمية في الشرق الأوسط، على تطوير حلول سحابية وتوفيرها من خلال البوابات الإلكترونية. وكثمرة لهذا التعاون، ستصبح هيئة المنطقة الحرة بالحمرية أول منطقة حرة في دولة الإمارات تمتلك بوابة متكاملة لغرض إدارة الخدمات البيئية.

وتُعتبر بوابة تصاريح النفايات في هيئة المنطقة الحرة بالحمرية أول منصة في الشارقة تستخدم تكنولوجيا «بلوك تشين» للتحقق من المعاملات، وإنجازها، وتخزينها. وبفضل بناء سجل الحسابات الرقمي على شبكة «بلوك تشين»، فإن جميع المعاملات آمنة بالكامل، مع استبعاد فرصة حصول أي خطأ بشري أو احتيال. وتساعد البوابة المبتكرة العملاء على توفير الوقت والجهد والمال اللازم لتقديم التصاريح، واختصار فترة التوقف لإصدار التصاريح من عدة أيام إلى بضع ساعات. وتُسهم البوابة في جعل عملية التقدم للتصاريح وإصدارها أسرع، وأسهل، وأكثر أماناً، بالإضافة إلى تقديم تقارير بشكل دوري حول حجم التعاملات، ونوعها، وغيرها من الإحصاءات والبيانات الأساسية.