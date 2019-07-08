إيران تزيد «التخصيب» وأوروبا تعلن النفير الدبلوماسي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، إن الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 تناقش عقد اجتماع طارئ محتمل بعد إعلان إيران نيتها تجاوز الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم، فيما توالت ردود الأفعال الدولية المنددة بالخرق الإيراني الذي تقول طهران إنه جاء رداً على انسحاب واشنطن من الاتفاق وفرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران.

وذكرت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانيتش، أمس، أن الاتحاد «قلق للغاية» بشأن قرار إيران زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 3.67 في المئة. وقالت إن الاتحاد الأوروبي حذر إيران من اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وفيما يتعلق بالتوترات المتصاعدة في المنطقة، قالت في مقابلة مع «أسوشيتد برس» إن الاتحاد الأوروبي على اتصال مع الأطراف الأخرى في الاتفاق لمناقشة الخطوات المقبلة، «بما في ذلك اللجنة المشتركة». وستضم اللجنة المشتركة للاتفاقية مسؤولين من الدول المشاركة؛ إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي.

وبعد الإجراء الجديد، توالت ردود الفعل واستنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنصل طهران من التزاماتها النووية. وأعرب ماكرون للرئيس الإيراني حسن روحاني في مكالمة هاتفية أمس الأول عن «قلقه الشديد من مخاطر إضعاف الاتفاق» و«العواقب» التي ستترتب على ذلك، بحسب ما أفاد بيان للإليزيه.

وخلال مكالمة هاتفيّة استمرّت أكثر من ساعة، قال ماكرون إنه اتفق مع روحاني على السعي لتوفير الظروف الملائمة لإجراء حوار بين كل الأطراف بحلول 15 يوليو. وأشار ماكرون إلى أنه سيواصل المحادثات مع السلطات الإيرانية والأطراف الأخرى المعنية، سعياً إلى وقف التصعيد.

وطالبت الحكومة البريطانية إيران ب«الوقف الفوري لأي نشاط يتنافى والتزاماتها» في إطار الاتفاق حول برنامجها النووي، بعدما أكدت طهران أنها باشرت تخصيب اليورانيوم بنسبة يحظرها الاتفاق المذكور. وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أنّ «إيران خالفت بنود الاتفاق النووي (...) وفيما تبقى المملكة المتحدة ملتزمة الاتفاق بالكامل، ينبغي أن توقف إيران فوراً وتتراجع عن كل الأنشطة التي لا تتنافى والتزاماتها». وأضافت «ننسق مع (الموقعين) الآخرين للاتفاق في ما يتصل بالمراحل المقبلة بحسب مضمون الاتفاق».

وأهاب مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية في فيينا بإيران وقف التصعيد والامتناع عن اتخاذ المزيد من التدابير، التي قد تفاقم الوضع المحيط بالاتفاق النووي. وأعلن ميخائيل أوليانوف، أمس، أن قرار إيران في تجاوز تخصيب اليورانيوم متوقع وأن طهران تتصرف بشفافية، طبقاً لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأضاف: «السؤال حول إلى أي مدى سيرتفع مستوى التخصيب. على حد علمي، لا يمكن تحديده إلا بعد عدة أيام بسبب طبيعة العملية».

وتابع أوليانوف القول: «من الواضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقوم بعملية القياس وتبلغ مجلس المحافظين بالنتائج. مثل هذا التقرير الواقعي سيكون في الوقت المناسب للدورة الاستثنائية لمجلس محافظي الوكالة التي دعا لها الأمريكيون في 10 تموز/ يوليو».

وفيما عبر رئيس الوزراء «الإسرائيلي» عن انزعاجه، حضّت برلين طهران على التزام سقف تخصيب اليورانيوم المحدد في الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى. وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الألمانية «نحض إيران بشدة على وقف كل الأنشطة التي تتعارض مع التزاماتها والتراجع عنها»، في إشارة إلى إنتاج كميات أكبر من اليورانيوم المنخفض التخصيب فضلاً عن أنشطة التخصيب التي تتخطى السقف المحدد في الاتفاق. (وكالات)