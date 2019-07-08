جسر جوّي تركي لدعم ميليشيات طرابلس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت تقارير عدة عن سلسلة رحلات قامت بها طائرات تابعة لشركة طيران أوكرانية، على مدى الشهرين الماضيين، بين مطارات تركية ومطار مصراتة في ليبيا. وبحسب التقارير، حملت الطائرات، وهي من طراز أنتينوف، شحنات لم تعرف طبيعتها، وأشخاصاً لم تعرف هوياتهم، وذلك بواقع رحلة يومياً تقريباً بين أنقرة ومصراتة.

وذكرت التقارير التي نقلت عنها «سكاي نيوز عربية»، أن هذه الطائرات اتبعت نظام التخفي لتجنب أنظمة الرادار، كما أغلقت أجهزة الاستقبال على متنها، وفق بيانات مواقع الرصد الجوي، التي استندت إليها التقارير.

ويُعتقد أن هذه الطائرات تحمل معدات عسكرية وأسلحة وذخيرة للميليشيات التي تسيطر على طرابلس، وذلك في خرق للحظر الدولي المفروض على ليبيا بشأن دخول الأسلحة إلى البلاد.

وفي شهر يناير من العام الماضي، ضبطت السلطات اليونانية باخرة محملة ب500 طن من المتفجرات متجهة إلى ليبيا.

ويأتي هذه التطور في وقت أرسل الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أمس الأحد، تعزيزات عسكرية إضافية إلى طرابلس في إطار عملية عسكرية بدأت مطلع إبريل الماضي من أجل تحرير العاصمة الليبية من أيدي الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.

وكانت شعبة الإعلام الحربي في الجيش الوطني الليبي، قد نشرت قبل يومين مقطع فيديو يظهر آليات عسكرية تتحرك باتجاه طرابلس، وذلك في إطار موجة ثانية من العمليات القتالية من أجل استعادة المدينة. وضمت هذه التعزيزات مجموعة من الكتائب العسكرية التي تشارك لأول مرة منذ انطلاق عملية «طوفان الكرامة»، بالإضافة إلى مجموعة أخرى كانت ضمن عمليات تحرير مدينتي بنغازي ودرنة.

وتصدت قوات الجيش الوطني الليبي لميليشيات مسلحة في محيط مطار طرابلس، في حين تحدثت مصادر ليبية «اشتباكات شرسة» بين الجيش وميليشيات طرابلس في محيط المطار. وقصفت طائرات تابعة لسلاح الجو الليبي مواقع لميليشيات طرابلس في منطقة خلة الفرجان ومعسكر اليرموك جنوبي طرابلس.

من جهة أخرى، كشف تنظيم «داعش» الإرهابي، عن وجوده مجدّداً في ليبيا، من خلال مقطع فيديو ظهر فيه عشرات المقاتلين المسلحين يبايعون زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، ويتوعدون الجيش الوطني بعمليات انتقامية، من دون توجيه تهديدات مماثلة لحكومة الوفاق أو الميليشيات التي تسيطر على طرابلس.

وفي الفيديو الذي بثته الأذرع الإعلامية لتنظيم «داعش»، جدّد مقاتلو التنظيم مبايعتهم للبغدادي، كما أكدوا استمرار قتالهم ضد قوات الجيش الوطني الليبي، وهدّدوا بشن المزيد من الهجمات.

وظهر في الفيديو الذي تم تصويره في منطقة صحراوية، يرجّح أنها في جنوب ليبيا، عشرات المسلحين التابعين للتنظيم يرتدي أغلبهم لباساً عسكرياً، يتزعمهم «أبو مصعب الليبي»، ويعتقد أنه محمود البرعصي، مؤسس تنظيم «داعش» في بنغازي، والمُلاحَق من قبل مكتب النائب العام.

كما بيّن المقطع الإمكانيات اللوجستية الكبيرة التي يمتلكها التنظيم، على غرار سيارات رباعية الدفع، وأنواع مختلفة من الأسلحة والرشاشات و«قذائف آر بي جي». وصدر هذا الفيديو بعد أقل من شهر على نجاح الجيش في تصفية 12 عنصراً من التنظيم في جبال الهروج بمدينة الفقهاء جنوب البلاد.(وكالات)