«لغتي» تدعم معارف الأطفال في «صيفنا يحلو بالقراءة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك مبادرة «لغتي» في برامج المخيمات الصيفية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، حتى أغسطس المقبل في الفجيرة وأبوظبي، ومعسكر الشارقة الرياضي الصيفي، لدعم معارف الأطفال وقدراتهم الذهنية والبدنية، بطرق تفاعلية تجمع اللعب والترفيه والتعليم معاً.

يتضمن برنامج مبادرة لغتي خلال مخيمات وزارة التربية والتعليم «صيفنا يحلو بالقراءة 2019» سلسلة من الأنشطة والفعاليات التعليمية، التي تعرض أهمية اللغة العربية، وجماليات استخدمها، وتتواصل مع أكبر شريحة من الأطفال المشاركين، وتشجعهم على إجادة لغة الضاد وإتقان مهاراتها والإلمام بقواعدها في الكتابة والقراءة والنطق.

وتنظم المبادرة خلال مشاركتها في معسكر الشارقة الرياضي الصيفي، ورش قرائية لمجموعة من القصص العربية، التي تستهدف الأطفال من عمر 4 إلى 10 أعوام، وتقدمها بطرق ممتعة وشيقة تجذب الأطفال وتلبي شغفهم. كما تعقد المبادرة خلال المعسكر ورشاً تعليمية للغة العربية تقدمها كل من الكاتبة همسة يونس، وحنان أحمد المسلماني- معلمة لغة عربية، لتعزيز حب اللغة العربية في نفوس الأطفال، بطرق عصرية مبسطة، من خلال استخدام أحدث الوسائل التقنية.