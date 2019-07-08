خادم الحرمين ووزير الخزانة البريطاني يبحثان أوضاع المنطقة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأحد، مع وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند التعاون الأمني بين الجانبين إضافة إلى الأوضاع في المنطقة

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن اللقاء بين العاهل السعودي والوزير البريطاني استعرض الأوضاع في المنطقة في ظل «التهديدات الإيرانية للممرات المائية وحرية الملاحة الدولية».

وأشارت إلى أن اللقاء تطرق إلى سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030.

(وكالات)

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