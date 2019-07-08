ليس للحديث مقدّمات

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في العادة فإن مفردة «لكن» تأتي في نهاية الجملة أو وسطها، على سبيل الاستدراك، أو الإيضاح، وفي حالات كثيرة فإنها قد تحمل نفياً لما سبقها، كأن تقول لأحدهم إن كلامك صحيح، قبل أن تضيف: ولكن...، التي تحمل شروحاً، بموجبها قد تنتفي صفة الصحة التي أضفيناها على قول من نخاطبه، فكأننا بذلك نتحاشى إحراجه بوصف قوله بالخطأ، ونستعين ب «لكن» لتفنيد ما قال.

تبدأ فرجيينا وولف السطر الأول من كتابها: «غرفة تخص المرء وحده» بهذه الكلمة السحرية: «ولكن»، بالإنجليزية But.

قبل أن تضيف وهي تخاطب من تحدثهن: «قد تقلن، لقد طلبنا منك أن تتحدثي عن النساء والكتابة، ما علاقة هذا بغرفة (تخص المرء وحده)؟» ثم تواصل وولف شرح فكرتها.

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بدت مفردة: «ولكن» في مطلع الحديث باعثة على الاستغراب، لأنها توحي بأن للحديث مقدمات، وأن ما ستقوله بعد «ولكن»، هو شرح لأقوال سبقتها، أو هو استطراد لفكرة سبق لها أن شاطرت القارئ حديثاً حولها.

مفيد هنا التذكير بأن ما ورد تحت عنوان «غرفة تخص المرء وحده» هو حديث مستوحى من محاضرتين سبق للكاتبة أن ألقتهما على جمهور يبدو أنه كان في جله، أو كله، من النساء، وهذا قد يخفف، إلى حدٍ ما فقط، من وقع استغرابنا من بدء الكاتبة كتابها بمفردة «ولكن».

في ترجمتها لكتاب وولف حرصت المترجمة المصرية سُميّة رمضان على أن يبدأ النص العربي الذي وضعته بتلك المفردة، مع أنه كان بوسعها أن تستعيض عنها بمفردة أخرى، أو حتى تغفل ترجمتها دون أن يتغير سياق النص ومعناه.

كانت المترجمة موفقة في ذلك، وأضفت على مدخل الترجمة جمالاً، ربما ضاع لو أنها اختارت مدخلاً مختلفاً أو أسقطت المفردة بشكل كلي.

لم تكتف سميّة رمضان بذلك، إنما خصّت هذا الأمر بشرح في خاتمة التقديم الذي وضعته لترجمتها، مؤكدة خطأ الانطباع الذي يتبادر إلى الأذهان بأن في الكتاب حديثاً سابقاً لمفردة «ولكن»، وترى المترجمة أن وولف اختارت هذا المدخل انسجاماً مع الأسلوب الذي استخدمته طوال النص، وهو أسلوب يندرج تحت تقنيات تيار الوعي، قائلة إن هذا الأسلوب، إضافة إلى طريقة بناء وولف للجملة، مثّلا تحدياً لها أثناء ترجمة الكتاب إلى العربية.

للمزيد من إضاءة هذه الفكرة تذكر المترجمة المعلومة التالية: «إن كتب تعليم اللغة الإنجليزية لمن ينطقون بها، بوصفها لغتهم الأم، تحرم على الطلاب والطالبات وحتى اليوم تحريماً قاطعاً أن تبدأ الجملة بكلمة»، «ولكن»!

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