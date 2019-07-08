التحالف يدك مواقع الميليشيات.. وتقدم في الضالع وصعدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، أمس الأحد، غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في أحد المعسكرات بمحافظة إب وسط اليمن. وقالت مصادر محلية: إن مقاتلات التحالف شنت أربع غارات جوية على تجمعات للحوثيين في معسكر الحمزة الكائن بمديرية السبرة جنوب شرق المحافظة، من دون معرفة الخسائر الناجمة عن القصف. وتأتي هذه الغارات بعد يومين على غارات جوية مماثلة استهدفت مواقع الحوثيين في المعسكر.

واستهدفت مقاتلات التحالف هذا المعسكر الذي يقع على الخط الرابط بين محافظتي إب والضالع، عشرات المرات، حيث يعتبر من أهم معسكرات التدريب الحوثية الذي تستعين به الميليشيات في تسيير عملياتها العسكرية في محافظات تعز والضالع والحديدة.

كما شنت مقاتلات التحالف، غارات جوية على مواقع المليشيات في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد. واستهدف القصف تجمعات ومواقع المليشيات الانقلابية، في منطقة الغول بمديرية كتاف. وأسفر القصف عن مصرع عدد من عناصر المليشيات وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

يجيء ذلك في وقت، واصلت فيه قوات الجيش تقدمها البري، وتمكنت من تحرير مواقع جديدة في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد. وحررت قوات الجيش، مناطق «حبيل القراعيات»، و«حبيل الحريوه»، و«حبيل الباطنه»، غرب جبهة الشخب في مديرية قعطبة، عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيات الحوثي الانقلابية التي لاذت بالفرار، فيما تواصل القوات تقدمها نحو منطقة سليم غربي مديرية قعطبة. وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، وأسر ثلاثة من عناصرها، فضلاً عن تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وبالتزامن، شنت القوات المشتركة من الجيش والمقاومة عملية عسكرية على مواقع ميليشيات الحوثيين في أطراف منطقة القفلة وفي منطقة الفاخر، كما استهدفت خط تعزيز الميليشيات الرابط بين منطقتي شليل العود في الضالع.

وأكدت مصادر ميدانية أن اشتباكات متقطعة دارت في جبهة قفلة - شخب شمالي الضالع.

في غضون ذلك، اتهم فريق الحكومة اليمنية الشرعية، في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الأممية RCC، ميليشيات الحوثي الانقلابية، باستخدام مباني الأمم المتحدة لاستهداف القوات الحكومية في الحديدة، غرب اليمن.

وطالب رئيس الفريق الحكومي في اللجنة، اللواء صغير حمود عزيز من الجنرال مايكل لوليسغارد رئيس لجنة RCC بزيارة المناطق المتضررة من قصف عناصر الميليشيات الانقلابية في المناطق المحررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الخروقات المتكررة من قبل الانقلابيين في الحديدة.

وقال اللواء عزيز في رسالة رسمية، وجهها إلى رئيس لجنة RCC: إن ميليشيات الحوثي الانقلابية شنت هجوماً على مواقع القوات الحكومية بالمدفعية والدبابات والعربات المدرعة وباستخدام منشآت ومباني الأمم المتحدة كمنصات مدفعية في المدينة على مرأى ومسمع من أعضاء لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الأممية.

وأشار إلى أن الهجوم الحوثي أسفر عن استشهاد عشرة وإصابة عشرين آخرين من أفراد القوات الحكومية.