«استكشف بيئتك» نافذة على المحميات الطبيعية في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: الخليج:

أطلقت «ناشونال جيوغرافيك أبوظبي»، التابعة لأبوظبي للإعلام وهيئة البيئة بأبوظبي، سلسلة وثائقية جديدة بعنوان «استكشف بيئتك»، تُسلط الضوء على مُختلف أنواع النباتات والحيوانات في أبوظبي، كما توضح الخطوات التي يجب اتخاذها للحفاظ على هذا التراث الطبيعي في العاصمة، ويُبث العرض حصرياً على قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي.

ويعكس «استكشف بيئتك» التزام أبوظبي بحماية التنوع البيولوجي للنظام الصحراوي والبحري في الإمارات، ويصطحب المشاهدين في رحلة مشوقة عبر مُختلف المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي التي تضم أكثر من 400 نوع من النباتات، وكذلك الموائل البحرية التي تُعد موطناً لأعلى كثافة عددية من أبقار البحر في العالم، إضافة إلى سلاحف منقار الصقر، وأربعة أنواع من أسماك القرش المُهددة بالانقراض عالمياً، و 240 نوعاً من الأسماك وغيرها من الأنواع النادرة.

ويُقدم المستكشف الإماراتي، فهود تيمور، الوثائقي الذي يستكشف خلاله المحميات الطبيعية في المواقع السياحية المشهورة في إمارة أبوظبي، مثل متنزه جبل حفيت الوطني، إضافة إلى مواقع أخرى مثل جزيرة بوطينة التابعة لمحمية مروح للمحيط الحيوي التي تقع على بعد 130 كيلومتراً من ساحل أبوظبي، إضافة إلى محمية الوثبة للأراضي الرطبة، ومحمية الغضا الطبيعية.