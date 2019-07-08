اليمين يتصدر الانتخابات العامة في اليونان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر حزب «الديمقراطية الجديدة» اليوناني اليميني المحافظ، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد، بعدما حاز 40% من الأصوات في مواجهة رئيس الوزراء اليساري أليكسيس تسيبراس وحزبه، الذي لم يحصد سوى 28,5%، وذلك بحسب أحدث استطلاعات الرأي لدى الخروج من مراكز الاقتراع.

وتوجه اليونانيون، أمس، لانتخاب برلمان جديد، وسط توقعات بهزيمة تسيبراس بسبب سياسة التقشف، وذلك في أول انتخابات عامة تجريها البلاد بعد انتهاء برنامج الإنقاذ المالي، وهي الثالثة خلال أشهر؛ حيث سيدلي فيها حوالي عشرة ملايين مواطن بأصواتهم.

ووسط توقعات بهزيمة كبيرة نتيجة سياسة التقشف المالي، أدلى تسيبراس، بصوته في أثينا، في درجات حرارة مرتفعة، وقال: «هذه معركة حاسمة. نخوضها بتفاؤل وعزم حتى لا تضيع تضحيات شعبنا وعمله الشاق هباء».

على الجانب الآخر، يقف كيرياكوس ميتسوتاكيس، (51 عاما)، الذي ينتمي إلى حزب «الديمقراطية الجديدة»، وهو سليل عائلة سياسية شهيرة؛ حيث يأمل أن يقتفي أثر والده الذي كان رئيساً للوزراء، بينما كانت شقيقة له وزيرة للخارجية.

وفي حال تأكيد نتائج استطلاعات الرأي، سيكون لدى حزب «الديمقراطية الجديدة» بقيادة كيرياكوس ميتسوتاكيس، القريب من أوساط الأعمال، أغلبية تصل إلى 167 نائباً من مقاعد البرلمان ال300، في حين قد يحصل حزب تسيبراس على 82 مقعداً حداً أقصى، وذلك بحسب الاستطلاعات التي أجرتها محطات تلفزيوينة.

وتبقى الأرقام النهائية، رهناً بحصة الأحزاب الصغيرة من المقاعد، وتحتاج هذه الأحزاب إلى الحصول على 3 % على الأقل من الأصوات لدخول البرلمان. وتتنافس أحزاب عدة على دخول البرلمان، بينها حزب «الحل اليوناني»، وهو حزب قومي أسسه كرياكوس فيلوبولوس، وحزب «ميرا 25» وهو حزب معارض للتقشف أسسه وزير المال السابق يانيس فاروفاكيس.

وقد يصل 14 نائباً من حزبه للبرلمان، بحسب استطلاعات الرأي، ووصل حزب «الديمقراطية الجديدة» آخر مرة للحكم في العام 2014.

وهزم الأخير الحزب الحاكم في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة بفارق 9,5 %، وبعد أسبوع، حقق فوزاً شبه كاسح في الانتخابات المحلية.

وأجبرت الهزائم في تلك الانتخابات تسيبراس على تقديم موعد الانتخابات البرلمانية بحوالي ثلاثة أشهر.

وانتهى برنامج الإنقاذ المالي لليونان في أغسطس/آب الماضي، وعادت البلاد منذ ذلك الحين إلى الأسواق للتمويل، لكن تطبيق سياسات التقشف على مدى سنوات، أغضبت الشعب. كما أسهم الاتفاق الدبلوماسي مع مقدونيا الشمالية، بشأن إعادة تسميتها، في انخفاض شعبية تسيبراس، حتى لو حصل على ترشيح مشترك لجائزة «نوبل» للسلام.

(وكالات)