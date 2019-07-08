قطر وإيران وتركيا تُموّل منظمات لتشويه الدول العربية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”



أكدت المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، أن قطر وإيران وتركيا دفعت عدداً من المنظمات الحقوقية، لتشويه صورة دول عربية، من خلال جلسة عقدتها داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، لافتة إلى أن المنظمات تغاضت تماماً عما يجري من انتهاكات داخل قطر وتركيا وإيران، وركزت على دول الخليج، فيما نظمت البعثة المشتركة للتحالف الدولي للسلام والتنمية، وقفة سلمية ضد الإرهاب، وضد الدول الداعمة له، أمام المجلس، تحت شعار «اتحدوا من أجل السلام».

وقال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة في بيان أمس، إن قطر وإيران وتركيا، تستغل ملف حقوق الإنسان، وتديره سياسياً ضد الدول العربية، لافتاً إلى أن الأمر ابتعد تماماً عن المعايير الدولية، التي تنص عليها قوانين الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الإمارات والسعودية والبحرين، قدمت نموذجاً يحتذى به في كثير من الاتجاهات، سواء من حيث تحقيق مستوى عالٍ من الرفاهية وتوفير حقوق الصحة والتعليم لكل مواطنيها.

وطالب عبد النعيم، بالتصدي لمحاولات قطر وتركيا لضرب استقرار الدول العربية، وتحريض العالم الخارجي، وتسييس ملف حقوق الإنسان واستغلاله كورقة للضغط ضد العرب.

من جهة أخرى، نظمت البعثة المشتركة للتحالف الدولي للسلام والتنمية، وقفة سلمية ضد الإرهاب، وضد الدول الداعمة له، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، تحت شعار «اتحدوا من أجل السلام». وتضمنت الوقفة معرضاً للصور، التي تعبر عن أضرار العمليات الإرهابية التي حدثت في السنوات الأخيرة، والتي ضربت العديد من دول أوروبا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وشهدت الوقفة إقبالاً كثيفاً من مختلف الجنسيات، حيث عبَّر المشاركون عن دعمهم للسلام في العالم، وقاموا بكتابة بعض العبارات المناهضة للإرهاب، ووجهوا نداءً إلى الأمم المتحدة لمحاسبة الدولة الداعمة للإرهاب، وضرورة منع توفير التمويل والملاذ الآمن والمنابر الإعلامية للإرهابيين، مطالبين كافة دول العالم بالوفاء بالتزاماتها لمكافحة الإرهاب.

وأكد أحمد سعيد، المدير التنفيذي للتحالف، أنهم سيزورون أكثر من دولة خلال المرحلة القادمة، وسيتم تنفيذ أنشطة بمساعدة الشباب لنشر ثقافة السلام.

وأشار رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحوق الإنسان، أيمن عقيل، إلى أن المنتدى يسعى إلى العمل من خلال الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لحشد وتنظيم جهود الشباب وبناء قدراتهم، ليتمكنوا من الحوار فيما بينهم، وكذلك التعاون مع صناع وواضعي السياسات عبر العالم، من أجل المساهمة في بناء السلام، ووقف العنف والتطرف والإرهاب.