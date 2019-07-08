شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولاد» يصدمون «الفراعنة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

انقلبت الأوضاع رأساً على عقب، عقب الخروج المهين للمنتخب المصري لكرة القدم من بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تنظمها مصر، من دور ال16 على يد منتخب جنوب إفريقيا الذي فاز بهدف نظيف سجله لورتش في الدقيقة 85 من عمر المباراة التي جرت على استاد القاهرة.

و هتفت الجماهير الغاضبة ضد جميع اللاعبين باستثناء طارق حامد ومحمد الشناوي، ولأول مرة انقلبت الجماهير على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وحملته جزءاً من مسؤولية الهزيمة والإخفاق بسبب عدم تقديم المستوى المنتظر منه للمنافسة على اللقب الثامن، كما طالت الانتقادات العنيفة خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الذي عجز عن تقديم أداء مقنع مع الفراعنة طوال الفترة الماضية.

ونشر هدف لورتش في الدقيقة 85، الصمت المطبق في ملعب كان يضج منذ أولى ساعات بعد الظهر بالحماس والأناشيد وقرع الطبول، استعداداً للمباراة.

وساد الصمت والوجوم على عشرات آلاف المشجعين الذين لم يكونوا يتوقعون الخروج المبكر، بينما ارتمى العديد من اللاعبين المصريين على المستطيل الأخضر، وغطى آخرون وجوههم بقمصانهم. في المقابل، احتفل لاعبو جنوب إفريقيا بفخر بالإنجاز غير المتوقع، ونالوا حتى تصفيق مئات المشجعين المصريين أثناء خروجهم من الملعب. وبأعين دامعة وتأثر واضح، غادر المشجعون بصمت وغضب مدرجات استاد القاهرة، أكبر الملاعب الستة المضيفة للبطولة.

من جانبه، أعلن المهندس هاني أبوريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما تقدم كل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد باستقالاتهم، عقب خروج «الفراعنة» الذي وصفته وسائل إعلام مصرية ب «الفضيحة».

وقال أبو ريدة إن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي، رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل.

وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق، أكد أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنها، رغم تلبية كافة مطالبه.. كما أكد أبوريدة أنه من واقع المسؤولية الوطنية فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها، لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدفا نسعى جميعا لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا.

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فيما قال المدرب المكسيكي خافيير أجيري، إن المباراة كانت مفتوحة وكانت هناك عدة فرص والفارق الوحيد هو نجاح جنوب إفريقيا في تسجيل هدف ساعد في تأهل الفريق الضيف.

وأشار أجيري في المؤتمر الصحفي إلى أن الأسباب الرئيسية للخروج من دور ال 16 تتمثل في أنه رغم أن المحاولات على مرمى جنوب إفريقيا كانت جيدة، ولكن لم ينجح المهاجمون في التسجيل بفضل تفوق دفاع الضيوف الواضح تماما في اللقاء بجانب نجاح الهجوم في تسجيل هدف بشباك مصر واستغلال الفرصة للتأهل.

وقال أجيري أيضاً إن منتخب جنوب إفريقيا لعب بصورة جيدة على الأطراف والوسط وحاول المنتخب مجاراة ذلك وشكل خطورة، والفارق الوحيد هو تسجيل الهدف الذي ساعد الفريق على التأهل وأخرج منتخب مصر.

المدرب المكسيكي أوضح أنه المسؤول الأول والأخير عن الخروج من البطولة في دور الستة عشر.. وشدد على أنه فخور بالمجموعة التي اختارها وأنه المسؤول عنهم وعن اختيارهم وخلال 3 مباريات كانوا جيدين.

وأكد خافيير أجيري أن الجميع في حالة حزن بسبب الخروج المبكر من البطولة ويقدر هذا الحزن وهو بالفعل يشعر بالأسى للخروج ويتحمل بنفسه كل التبعات، لأنه من اختار اللاعبين والتشكيل والتغييرات.

على صعيد متصل، أعلن عصام عبدالمنعم، رئيس اتحاد الكرة السابق، رفضه فكرة تولي رئاسة مجلس معين للجبلاية خلفًا لمجلس هاني أبوريدة الذي تقدم باستقالته.

وقال عصام عبدالمنعم في تصريحات صحفية: «أرفض فكرة العودة لاتحاد الكرة، وإذا تلقيت عرضاً لرئاسة الجبلاية سأرفض على الفور».. ويضيف نجم الأهلي الأسبق: «من رأيي أن فكرة عودة حسن شحاتة لقيادة منتخب مصر خلفاً لأجيري لا تصلح في الوقت الحالي».

وتابع عصام عبدالمنعم: «اختيارات أجيري خاطئة وتوليه مسؤولية تدريب الفراعنة خاطئ أيضا».