670 طالباً وطالبة تنطلق رحلاتهم إلى 10 جهات عالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس، عن انطلاق البرامج التدريبية الصيفية للطلبة والمعلمين المشاركين في برنامج «سفراؤنا»، إذ تنطلق رحلاتهم اليوم الاثنين، متجهين إلى 10 وجهات دولية تضم: «المملكة المتحدة- زنجبار- فرنسا- إيطاليا-أذربيجان- ايرلندا- كندا- كوريا الجنوبية- ماليزيا- الولايات المتحدة».

يبلغ عدد الطلبة المشاركين العام الجاري 670 سفيراً وسفيرة، ضمن ثمانية برامج تعمل تحت مظلة مبادرة سفراؤنا، بواقع 456 مشاركاً من طلبة التعليم العام، و102من التعليم العالي، مقابل 128 العام الماضي، و112من المعلمين ضمن برنامج سفراء التعليم، مقابل 78 فقط في العام 2017.

وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، خلال مؤتمر صحفي شهده ديوان الوزارة أمس، إن الوزارة تستهدف تأهيل طلبة المدرسة الإماراتية من خلال برامج الأنشطة التي تعتمدها، التي تعد استكمالاً لبرنامج «سفراؤنا»، لتحقيق عدد من المدخلات، منها رؤية الدولة 2021، وأهداف رؤية «الوزارة»، وأهداف مئوية دولة الإمارات.

وأوضحت أن إجمالي المسجلين في البرامج كافة 7367 سفيراً، يتوزعون على سفراء التعليم العام، الذي يتضمن «الدبلوماسية» (80 طالباً) ينخرطون في برنامجين، «العطاء» (140 طالباً) يخوضون خمسة برامج، و«المستقبل» الذي يشارك فيه 195 طالباً، ينخرطون في خمسة برامج، و«الابتكار» الذي يشارك فيه 200 طالب، ينفذون خمسة برامج، ويشارك في «التميز الرياضي» 88 طالباً، يؤدون أربعة برامج، وأخيراً «روائع» الذي يشارك فيه 28 طالباً ببرنامج واحد، أما سفراء التعليم، فيشارك فيه 112 من الكوادر التعليمية، ينخرطون في أربعة برامج، وسفراء التعليم العالي، يشارك فيه 102 مشترك، ينخرطون في 21 برنامجاً.