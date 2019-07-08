- 1/2
- 2/2
© Sputnik . Vladimir Trefilov
وأضاف الناطق:
الجيش الليبي يطالب أصحاب المباني بإزالة هذه الهوائيات وإلا ستكون هدفاً قواتنا الجوية.
وأكد المسماري أن تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول) موجوداً في ليبيا، ويقوم باستغال العمليات العسكرية في طرابلس لشن عملياته في أماكن أخرى.
في سياق متصل، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الأحد، تدمير ثلاثة دبابات عسكرية تابعة لقوات لحكومة خلال مواجهات اندلعت منذ فجر اليوم بين الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق جنوب العاصمة طرابلس.
وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "قوات الجيش الليبي تدمر3 دبابات للعصابات الإرهابية في محور وادي الربيع ومثلت فاطمة الزهراء في منطقة خلة الفرجان جنوب طرابلس".
وأعلن الجيش الليبي صد هجوم لقوات حكومة الوفاق الوطني، يوم الأحد، بمنطقة الأحياء البرية جنوب طرابلس.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يرصد هوائيات فوق مباني طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.