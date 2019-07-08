"أنصار الله" تعلن مقتل عسكريين يمنيين وسودانيين بقصف صاروخي شمال حجة

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القاهرة — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، إن الجماعة شنت قصفا صاروخيا على تجمعات عسكرية يمنية وسودانية مشاركة ضمن قوات التحالف العربي، في جبهة حيران شمال غربي حجة. ووفقاً للمركز، أسفر القصف عن وقوع قتلى من العسكريين اليمنيين والسودانيين.
© REUTERS / Fawaz Salman
في سياق آخر، أطلق مقاتلو "أنصار الله" صاروخين محليي الصنع نوع زلزال1 على تجمعات عسكرية يمنية قبالة منفذ علب البري الحدودي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية، حسب المركز.
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