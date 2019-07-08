اخبار الخليج

"أنصار الله" تعلن مقتل عسكريين يمنيين وسودانيين بقصف صاروخي شمال حجة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

القاهرة — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، إن الجماعة شنت قصفا صاروخيا على تجمعات عسكرية يمنية وسودانية مشاركة ضمن قوات التحالف العربي، في جبهة حيران شمال غربي حجة. ووفقاً للمركز، أسفر القصف عن وقوع قتلى من العسكريين اليمنيين والسودانيين.

© REUTERS / Fawaz Salman

وسيطرت قوات الحكومة الشرعية في 16 آب/ أغسطس الماضي، على مركز مديرية حيران، والطريق الدولي الرابط بين مديرية حرض التابعة لمحافظة حجة ومحافظة الحديدة غرب اليمن، بعد معارك خلفت قتلى وجرحى من "أنصار الله"، حسب موقع الجيش.

في سياق آخر، أطلق مقاتلو "أنصار الله" صاروخين محليي الصنع نوع زلزال1 على تجمعات عسكرية يمنية قبالة منفذ علب البري الحدودي في قطاع عسير جنوب غربي ، حسب المركز.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تعلن مقتل عسكريين يمنيين وسودانيين بقصف صاروخي شمال حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا