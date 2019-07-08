دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إعلان تشويقي يكشف عن تصميم سوارة Honor Band 5 ظهر على التقنية بلا حدود.

نشر رئيس شركة Honor إعلان تشويقي جديد للإصدار القادم من السوارات الذكية Honor Band 5، حيث تشير التوقعات إلى أن Honor ستعلن رسمياً عن السوارة خلال فعاليات مؤتمر Honor 9X.

تعقد شركة Honor مؤتمرها الرسمي للإعلان عن هاتف Honor 9X في 23 من يوليو، واليوم أشارت تسريبات جديدة إلى أن Honor سيكون لديها إعلان أخر عن إصدارها الجديد من السوارات الذكية Honor Band 5.

ولقد نشر George Zhao إعلان تشويقي جديد عن سوارة Honor Band 5 على Weibo، حيث تأتي السوارة بشاشة ملونة تشير التوقعات إلى أنها AMOLED، كما تضم الشاشة زر إفتراضي دائري الشكل.

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ومن المقرر أن تضم سوارة Band 5 شاشة لرصد معدل ضربات القلب، كما تدعم السوارة قياس نسبة الأكسجين في الدم لدعم المستخدم بمعلومات لتفادي الإرهاق، وإكتشاف حالة المستخدم في وقت مبكر، كما تعمل السوارة على مراقبة حالة المستخدم أثناء النوم.

يذكر أن George Zhao لم يعلن عن موعد إطلاق سوارة Honor Band 5 بشكل رسمي، إلا أن التوقعات تشير إلى 23 من يوليو بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن هاتف Honor 9X.

المصدر

هذا الموضوع إعلان تشويقي يكشف عن تصميم سوارة Honor Band 5 ظهر على التقنية بلا حدود.