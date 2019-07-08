شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من مصلى باب الرحمة فى المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، ثلاثة شبان فلسطينيين من مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك وطردت المصلين من المصلى. Advertisements ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت مصادر محلية وشهود عيان فى القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان أحمد الشاويش، إبراهيم النتشة، أحمد ركن، أثناء تواجدهم فى المصلى.

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