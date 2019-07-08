شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية توافق على طلب الأردن وتزيد تأشيرات الحج إلى 8 آلاف تأشيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت المملكة العربية السعودية أعداد الحجاج الأردنيين بواقع ألف "1000" تأشيرة لموسم الحج الحالى.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال الدكتور عبد الناصر أبو البصل، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، إن السعودية استجابت لطلب الأردن المتعلق بزيادة نسبة كوتا الحجاج الاردنيين، موضحا أنه بموجب القرار السعودى فإن حصة الاردن ارتفعت إلى 8 آلاف تأشيرة فيما كانت بالسابق 7 آلاف تأشيرة.

وبناء على القرار السعودى أشار أبو البصل، إلى أن مجلس الأوقاف قرر فى جلسة عقدها أمس، الأحد، شمول مواليد عام 1949، ممن سجلوا تسجيلا أوليا، فى الزيادة التى أقرتها السعودية، وفقا لمعيار الأكبر سنا، والبالغ عددهم نحو 800 شخص، فيما ستطبق القرعة على المسجلين من مواليد عام 1950.

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وأوضح وزير الأوقاف أن دائرة الحج والعمرة باشرت العمل فى تأمين المسار الإلكترونى وإجراءات استئجار مساكن للحجاج الإضافيين ممن استوفوا شرط السن وفقاً للنظام المعمول به، معلنا أن الوزارة ستقوم بإجراء القرعة على المشمولين بها بشكل علنيا وأمام من يرغب من وسائل الإعلام المختلفة، والذى سيحدد لاحقا.

وثمن وزير الأوقاف قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على استجابتها لهذه الزيادة، التى لاقت ترحيبا لدى الحكومة والشعب الأردنى، وهو قرار يؤكد قوة العلاقات ومتانتها بين البلدين الشقيقين بقيادة الملك عبد الله الثانى وأخيه الملك سلمان.