اليونان.. ميتسوتاكيس يعلن فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية

أثينا / الخليج 365

أعلن رئيس حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ، كيرياكوس ميتسوتاكيس، انتصاره في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أُجريت في اليونان، الأحد.

وألقى ميتسوتاكيس خطابا، مساء اليوم، أمام حشد كبير من أنصاره الذين تجمعوا عند مقر الحزب بالعاصمة أثينا، مرددين هتافات حماسية.

وتعهد رئيس حزب "الديمقراطية الجديدة" بأن تبذل الحكومة الجديدة، التي سيقودها، جهودا كبيرة من أجل النهوض بالبلاد.

وأضاف ميتسوتاكيس: "وعدت بفرض ضرائب أقل، والعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات، ورفع معدل التنمية".

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وشدّد على أن حكومته ستمارس الشفافية مع المواطنين وتحاسب المقصرين، وستضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

وتابع: "لا أطلب منكم الوقت؛ لأننا لا نملك وقتا لنضيعه".

ومضى قائلا: "الشعب اليوناني قال كلمته؛ فهو يريد النمو والتوظيف والأمن وإعادة إعمار بلاده كما تستحق".

وأظهرت استطلاعات خروج الناخبين فوز حزب "الديمقراطية الجديدة" بالانتخابات؛ حيث حصل على نسبة تتراوح بين 38 و42 بالمئة من الأصوات، وهي نسبة كافية التي تسمح له بتشكيل الحكومة بمفرده.

وبهذه النتيجة، من المتوقع أن يحصل حزب "الديمقراطية الجديدة" على عدد مقاعد يتراوح بين 155 و167 مقعدا في البرلمان، من أصل 300. بينما من المتوقع أن يحصل حزب "سيريزا" على عدد مقاعد بين 77 و88.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.