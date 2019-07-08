قوات_الإحتلال تعتقل فلسطينيًا من مخيم قلنديا وتحتجز والده

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مواطنًا فلسطينيًا واحتجزت والده من مخيم قلنديا. وأفاد مركز قلنديا الاعلامي بان قوات الاحتلال اعتقلت فادي عدوان واحتجزت والده لساعات خلال عودتهما من زيارة عائلية بالقرب من مخيم دير عمار شمال غرب رام الله مساء أمس. مما يذكر أن فادي عدوان هو شقيق الشهيد محمد علي عدوان الذي اعدمته قوات الاحتلال ميدانياً على ثرى مخيم قلنديا بتاريخ 2/4/2019.

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