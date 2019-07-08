الهدبه يحتفلون بزواج عبدالله

الخليج - خالد الهديبي احتفلت قبيلة الهدبه بزفاف الاستاذ الشاب عبدالله غويزي الهديبي المقاطي بقصر الجوهره بمحافظة الجموم بمكة ، وقد تخلل الحفل عدد من الكلمات والقصائد والاُبريتات الأنشادية وسط حضور لفيف من الاهل والاصدقاء والزملاء الذين قدموا اجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة متمنين للعريس حياة زوجية سعيدة.. والف مبروك Advertisements

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