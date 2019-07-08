- 1/3
- 2/3
- 3/3
صحيفة الخليج الالكترونية
حذرت الإدارة العامة للمرور من مخالفة مرورية لا يعرفها كثير من قائدي السيارات تصل عقوبتها إلى الغرامة المالية بمبلغ ألفي ريال.
وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي على موقع “تويتر”: على قائد المركبة القيادة على المسارات المخصصة لذلك، وتجنب القيادة على أكتاف الطريق، موضحًا أن التجاوز من أكتاف الطريق مخالف لقواعد السير.
ونصت لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية الجديدة على تحديد مخالفة “القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة والمسارات التي تمنع القيادة فيها” بغرامة مالية قدرها ما بين ألف ريال وألفي ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر “المرور” تحذر من مخالفة لا يعرفها كثير من قائدي السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.