شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى ينتخب رئيسه الجديد الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري)، الأربعاء المقبل، جلسة لانتخاب رئيس جديد للمجلس.

وذكر بيان للمجلس مساء اليوم الأحد، إن "مكتب المجلس عقد اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة نائب الرئيس عبد الرزاق تربش، خصص لدراسة تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات الذي أعدته تثبيتا لشغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني وكذلك التشاور حول موعد جلسة انتخاب الرئيس الجديد".

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وأشار البيان إلى أن تربش عقد بعد ذلك اجتماعًا تشاوريًا مع رؤساء الكتل البرلمانية أفضى إلى تأكيد اختيار تاريخ الأربعاء المقبل في العاشرة صباحًا كموعد لعقد الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني.

وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس أقرت في وقت سابق اليوم إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس عقب استقالة معاذ بوشارب رئيس المجلس الأسبوع الماضي.