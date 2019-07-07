شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: عازمون على تفعيل الدور الهام لمنطقة التبادل التجاري الإفريقيّة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوى، أن منطقة التبادل التجارى الحر الإفريقية تمثل آلية ضرورية لتحقيق الاندماج الإفريقى.. لافتا إلى عزم تونس مواصلة الإسهام بفاعلية فى المجهودات القارية لتفعيل هذه المنطقة وأدواتها التكميلية.

جاء ذلك خلال كلمته في أعمال القمة الاستثنائية الـ12 للاتحاد الإفريقي بالعاصمة النيجرية نيامي، اليوم الأحد، بحضور كافة الدول الأعضاء احتفالا بالانطلاق الرسمي لمنطقة التبادل التجاري الحرّ الإفريقية والتي دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو الماضى، وذلك حسبما أفادت الخارجية التونسية في بيان اليوم.

وأكد الجهيناوي - الذي يترأس وفد بلاده - أن المعهد الإفريقي للإحصاء ومقره تونس سيكون له دور محوري وداعم لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية.

والتقى وزير الشؤون الخارجية، على هامش مشاركته في القمة، بعدد من القادة ورؤساء الوفود المشاركة الذين أعربوا عن تضامنهم الكامل مع تونس وإدانتهم للعمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا العاصمة الأسبوع الماضي.

وتعد منطقة التجارة الحرة الإفريقية الأكبر في العالم حيث تضم 1.2 مليار شخص بحجم مبادلات تتجاوز 3000 مليار دولار، كما ستمكن من رفع نسبة المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية من 16% إلى 33%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تونس: عازمون على تفعيل الدور الهام لمنطقة التبادل التجاري الإفريقيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.