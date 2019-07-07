شكرا لقرائتكم خبر عن مطار معيتيقة الليبى بطرابلس يغلق المجال الجوى بعد سقوط قذائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد منشور على صفحة سلطات مطار معيتيقة الدولى على فيسبوك بأن حركة الملاحة الجوية توقفت بالمطار الواقع بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم الأحد "لحين إشعار آخر" بعد سقوط "قذائف" بالمطار. ولم ترد أى تفاصيل أخرى.

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