الأردن: المشاركة بمؤتمر المنامة تأكيد على الثوابت تجاه فلسطين

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
أعلن الأردن، الأحد، أن مشاركته في مؤتمر المنامة الذي عقد في العاصمة البحرينية، أواخر الشهر الماضي، كانت "رسالة واضحة للتأكيد على ثوابت الدولة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية".
جاء ذلك في تصريحات لمتحدثة الحكومة جمانة غنيمات، الأحد، خلال لقائها مؤسسات الإعلام الرسمي في دار رئاسة الوزراء، بالعاصمة عمان، وفق الوكالة الرسمية "بترا".
وقالت غنيمات: "موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية واضح ومعلن وغير قابل للتشكيك أو التأويل، وننطلق فيه من (اللاءات) الثلاثة التي أكدها الملك كلّا على القدس.. كلّا على الوطن البديل.. كلّا على التوطين".
وأشارت إلى أن مشاركة الأردن في مؤتمر المنامة كانت رسالة واضحة للتأكيد على ثوابت الدولة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية.
وشددت على أن الأردن "لن يقبل أي مساومة، أو مشروع، أو صفقة، أو حلّ يلغي حقّ الأشقّاء الفلسطينيين المشروع بإنهاء الاحتلال، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلّتها عام 1967".
ونهاية الشهر الماضي، استضافت البحرين "مؤتمر السلام من أجل الازدهار"، الشق الاقتصادي لخطة السلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن".
وعقد المؤتمر بمشاركة عربية رسمية محدودة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.
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