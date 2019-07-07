محافظ شبوة اليمنية يبحث مع آفاد التركية أوجه الإغاثة

اليمن / مبارك محمد / الخليج 365

بحث محافظ محافظة شبوة اليمنية، محمد بن عديو، الأحد، مع ممثلي منظمة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) برئاسة مصطفى اياز، أوجه الإغاثة.

وحسب وكالة سبأ اليمنية الرسمية، استعرض محافظ شبوة جملة من احتياجات شبوة في الجوانب الخدمية ومشاريع التنمية الأساسية.

وشمل البحث أوجه عمل منظمة "آفاد" واهتمامها بالجوانب الإنسانية والإغاثية والخدمية ونوعية وحجم تدخلاتها التنموية.

وأكد بن عديو حرص قيادة محافظة شبوة على تسهيل مهام عمل المنظمة بمختلف المجالات.

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وأشاد بجهود المنظمة خلال الفترة الماضية، التي من بينها توزيع أكثر من ألفي سلة غذائية خلال شهر رمضان الماضي على الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة في 4 مديريات بشبوة.

وتقدم تركيا، عبر منظمات وهيئات وجمعيات حكومية وأهلية، مشروعات وبرامج إغاثية وتنموية في مختلف المحافظات اليمنية.

ويشهد اليمن، منذ مارس/ آذار 2015، حربا بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" من جهة أخرى.

وخلفت الحرب أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.