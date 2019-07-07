العمل تتيح إمكانية النقل وتغيير مراكز الرعاية النهارية

صحيفة الخليج الالكترونية

فتحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باب النقل وتغيير مراكز الرعاية النهارية لمن تمّ اعتماد تسجيلهم للعام الدراسي المقبل.

وقالت وزارة العمل إنه حرصاً منها على تقديم التسهيلات لمستفيديها، تم فتح إمكانية النقل وتغيير مراكز الرعاية النهارية اعتباراً من تاريخ 7 ذي القعدة إلى تاريخ 6 محرم لمن تمّ اعتماد تسجيلهم للعام الدراسي 1440/1441هـ.

وكانت الوزارة حدّدت عدداً من الشروط اللازمة لقبول المستفيد في مراكز الرعاية النهارية لتشمل الحالات من عمر سنتين حتى عمر 45 سنة، وأن تكون درجة ذكاء المستفيد أقل من 50 درجة بحسب المقاييس المعتمدة ممّن يعانون اضطراباً فكرياً متوسطاً أو شديداً، حيث سيتم تحويل مَن تتجاوز درجة ذكائهم هذه الدرجة إلى المراكز التابعة لوزارة التعليم، كما يجب ألا يكون المستفيد مسجلاً في برامج التعليم العام أو الخاص أو التربية الخاصة، إضافة إلى خلوه من المشكلات الصحية والأمراض السارية والمعدية، والاضطرابات النفسية والسلوكية التي تشكل خطراً على نفسه وعلى الآخرين، وخلوه من الأمراض المانعة للقبول مثل الصرع المستعصي وضعف عضلة القلب والفشل الرئوي والكلوي، وعدم اعتماده على أجهزة طبية متصلة.