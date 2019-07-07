الشورى يناقش مقترحاً لمكافحة العنوسة والطلاق

صحيفة الخليج الالكترونية

سجلت محاكم الرياض 722 عقد نكاح لسعوديين مقابل 969 صك طلاق ، و 2099 عقد نكاح كان الطرفان أو أحدهما غير سعودي مقابل 107 صكوك طلاق.

ووفقاً لتقرير عن مؤشر وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة فقد تم تسجيل 711 حالة زواج لسعوديين مقابل 900 حالة طلاق، فيما بلغ عدد عقود النكاح في ذات المنطقة 2596 عقداً، كان الطرفان أو أحدهما غير سعودي مقابل 228 حالة طلاق بحسب صحيفة “عكاظ”.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشورى عدداً من الموضوعات المهمة في جلساته الثلاث التي ستعقد الأسبوع الجاري (الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء)، وسيكون تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق المقدم من عضوي المجلس الأمير الدكتور خالد بن عبد الله المشاري آل سعود، والدكتور خالد العقيل، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، من أبرز الموضوعات التي ينتظر المجتمع حسماً لها.